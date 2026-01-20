Компании в РФ перешли на принцип "тактической нищеты"

Российские компании, даже демонстрирующие стабильные финансовые результаты, массово отказываются от индексации зарплат и сокращают бонусы сотрудникам.

Как сообщает РБК, этот тренд, названный "тактической нищетой", объясняется опасениями бизнеса перед грядущими экономическими трудностями: ростом налогов, инфляцией и давлением со стороны контрагентов. На встречах по итогам года работникам прямо говорят о необходимости "затянуть пояса".

Яркий пример — завод в ЦФО с 2 тыс. сотрудников, где индексацию заморозили, несмотря на рекордные объёмы производства и выручку, сославшись на дорогие кредиты. Аналогичную модель использует и одна из крупных розничных сетей.

Напомним, в Госдуму вносят проект закона об обязательной ежегодной индексации зарплат в коммерческих организациях.