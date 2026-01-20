Вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных

С 20 января в России вступили в силу изменения, ужесточающие правила назначения исправительных работ.

Теперь суды смогут применять эту меру наказания исключительно к официально трудоустроенным гражданам. Осужденные, не имеющие работы, будут направляться в исправительные центры для отбывания принудительных работ. Законодатели поясняют эту меру необходимостью борьбы с уклонением от трудоустройства и уплаты части дохода государству, отмечая, что многие приговоренные к исправительным работам ведут асоциальный образ жизни.

По мнению правозащитницы Евы Меркачевой, члена президентского СПЧ, нововведение может стимулировать обвиняемых к поиску работы для смягчения приговора. Эксперты в области права подчеркивают, что принудительные работы, несмотря на ужесточение, остаются более гуманной альтернативой тюремному заключению.

"Суть закона — в создании более гуманной альтернативы лишению свободы... Принудительные работы для осужденных лучше, чем лишение свободы", — указал вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, сообщает "Коммерсант".