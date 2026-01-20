МВФ снизил прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год.

Согласно январскому докладу, ожидаемый рост ВВП РФ снижен с 1% до 0,8%. Этот показатель значительно отстанет от общемирового (3,3% в 2026 году). Менее высокие темпы роста прогнозируются только для Италии и Японии. В МВФ связали перспективы российской экономики с продолжающимся влиянием высоких цен на энергоносители и замедлением в обрабатывающей промышленности.

При этом глобальный экономический рост остаётся стабильным, чему способствуют инвестиции в технологии (включая ИИ), мягкая финансовая политика и адаптивность бизнеса.

Несмотря на общий прогноз снижения инфляции, риски для мировой экономики сохраняются. К ним МВФ относит возможную коррекцию на рынках из-за завышенных ожиданий от ИИ, а также эскалацию торговых и геополитических конфликтов, сообщает Forbes

Ранее Всемирный банк значительно ухудшил прогноз по росту российской экономики в предстоящие два года. Аналитики этого института полагали, что рост ВВП России выйдет по итогам 2025 года на показатель 1,4%, но теперь они оценивают его лишь в 0,9%.