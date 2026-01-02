В России состояние богатейших предпринимателей выросло в 2025-ом на $18,378 млрд

В России состояние богатейших предпринимателей выросло в ушедшем году на $18,378 млрд.

Больше всех прибавил сохранивший шестую позицию Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чьё состояние поднялось на $6,04 млрд (до $19,3 миллиарда), подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он состоит из фамилий 500 богатейших людей мира, в том числе 20 россиян, их общее состояние на 2 января составляет $299,27 млрд.

Первым из этих 20 по-прежнему является один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние при этом снизилось на $1,44 млрд (до $26,4 миллиарда). На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на $3,02 млрд (до $26,3 млрд). Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который за 2025 г. сократил состояние на $2,08 млрд (до $23,7 млрд).