Санду дала гражданство Молдавии восьмерым россиянам

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство России восьмерым россиянам.

В списке – сын солиста группы "Би-2" Фёдор Бортник и пианист Глеб Колядин, приводит ТАСС данные молдавского портала Еnewsmd, ссылающегося на администрацию главы государства.

Почти два года назад, в 2024-ом, Санду совершила схожий поступок – предоставила гражданство Молдавии различным участникам коллектива "Би-2" вместе с членами их семей и нескольким другим россиянам. Основанием тогда стала процедура "предоставления гражданства в интересах Молдовы".