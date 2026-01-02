Сальдо назвал возможных исполнителей атаки на Хорлы

Глава Херсоснкой области Владимир Сальдо назвал возможных исполнителей новогоднего налёта БПЛА на село Хорлы.

"По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики", - приводит ТАСС слова Сальдо, сказанные журналистам.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Погибли десятки людей. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.