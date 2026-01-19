Умер основатель модного дома Valentino

Валентино Гаравани.

Ему было 93 года, приводит РИА Новости данные Skytg24.

Больше 18 лет назад Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.