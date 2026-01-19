Умер основатель модного дома Valentino
Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани.
Ему было 93 года, приводит РИА Новости данные Skytg24.
Больше 18 лет назад Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.
20:35 мск.На Среднем Урале без отопления остались более 6 тысяч тагильчан
20:15 мск.Умер основатель модного дома Valentino
20:12 мск.Президент Болгарии покинул пост
20:05 мск.Сдвинуты сроки строительства нового здания жд-вокзала Сургута
19:45 мск.Адвокат: Защита поторопилась обвинить главврача роддома из Новокузнецка
19:30 мск.Трамп уклонился от ответа на вопрос о захвате Гренландии
19:15 мск.В Польше муж и жена станут первым и вторым супругами
16:46 мск.Регионы могут больше не ограничивать себя в пересадках почек - Минздрав
16:39 мск.В Подмосковье в автобусе во время драки зарезали 18-летнего студента
16:33 мск.В Махачкале самолет "Азимута" выкатился за пределы ВПП
16:22 мск.Разбившийся в Прикамье вертолет вылетел из родного села погибшего пилота
16:20 мск.Россиян призвали регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика
16:10 мск.За ксеноновые фары и глушители без катализаторов предлагают лишать прав
16:00 мск.Умерла одна из пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре
15:52 мск.В Свердловской области увеличили единое пособие для беременных и семей с детьми
15:45 мск.На Среднем Урале два пассажирских автобуса попали в ДТП
15:40 мск.Тюменская область вошла в число регионов с наиболее высоким уровнем преступности
15:17 мск.В Тюменской области девушка случайно проглотила зубную щетку
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани.
Ему было 93 года, приводит РИА Новости данные Skytg24.
Больше 18 лет назад Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.
Теги: Валентино Гаравани, Valentino
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.