Президент Болгарии покинул пост
В Болгарии ушёл в отставку президент страны.
Глава государства Румен Радев объявил о своей отставке, пишет ТАСС.
Он занимал этот пост почти девять лет, с 22 января 2017 г.
Румен Радев , президент, Болгария
