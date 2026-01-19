Адвокат: Защита поторопилась обвинить главврача роддома из Новокузнецка

Адвокат главврача роддома из Новокузнецка Виталия Хераскова Игорь Михайлович полагает, что следствие поторопилось с обвинением из-за общественного резонанса.

По версии следствия, главврач в целом плохо руководил вверенным ему учреждением; не обеспечил соблюдение целостности побелки на потолке, что препятствовало качественной дезинфекции; не обеспечил роддом мебелью, устойчивой к моющим средствам. В документах следствия отсутствует версия того, каким образом перечисленные нарушения повлекли за собой смерть новорожденных, сообщил РБК Михайлович.

С начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".