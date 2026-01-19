Регионы могут больше не ограничивать себя в пересадках почек - Минздрав

В 2025 году в России было сделано почти на 300 пересадок почки больше, чем годом ранее – 2,2 тыс. против 1,9 тыс., сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии им. Шумакова Сергей Готье. Такой рост связан с расширением программы ОМС на операции по трансплантации почек.

"Это значит, что регион, который практикует трансплантацию и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в таком лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было раньше, потому что трансплантация почки включалась в госзадание и была достаточно ограничена по возможностям региона", - сообщил трансплантолог.

Сейчас трансплантацию почки проводят более чем в 30 субъектах Российской Федерации. Крупнейшими центрами являются Москва, Санкт-Петербург и ряд ведущих клиник в других регионах, таких как Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.