В Подмосковье в автобусе во время драки зарезали 18-летнего студента

В подмосковной Электростали 18-летнего студента убили в драке, произошедшей прямо в пассажирском автобусе. Подозреваемый в убийстве – сверстник погибшего.

Конфликт начался из-за того, что группа молодых людей громко веселилась в общественном транспорте. Одному из пассажиров это не понравилось, на остановке Фрязево все вышли из автобуса, началась потасовка. В момент, когда студент решил вернуться обратно в автобус, он получил три удара ножом – в шею и в туловище.

Молодой человек скончался от потери крови, несмотря на усилия приехавших медиков. Подозреваемый в убийстве с места происшествия сбежал, позже его задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".