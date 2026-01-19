Россиян призвали регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика

Россиянам стоит регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика, лучше всего – раз в две недели, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так граждане смогут избежать автоматического списания долгов, которые, в свою очередь, могут возникнуть из-за "добросовестной ошибки" со стороны Федеральной налоговой службы.

"Раз в две недели необходимо проверять свой личный кабинет налогоплательщика в интернете, потому что теперь будут списываться, если вы в течение месяца не возразили против тех или иных долгов, которые на вас повесили, деньги автоматически. Эти долги могут на вас повесить в том числе в результате добросовестной ошибки. Это серьезная опасность, которая с первого ноября прошлого года грозит каждому из нас", - цитирует Делягина радио "Говорит Москва".