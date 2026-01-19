За ксеноновые фары и глушители без катализаторов предлагают лишать прав

Российских водителей предлагают лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По мнению авторов инициативы, из-за такого освещения растет аварийность на дорогах.

Национальный автомобильный союз уже направил соответствующее предложение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Глава союза Антон Шапарин говорит, что сейчас из-за яркого, ослепляющего света многие водители просто не могут нормально смотреть в зеркала заднего вида, другие жалуются на ослепление машин со встречной полосы, передает Shot.

В союзе также предлагают усилить ответственность за глушители без катализаторов и сажевых фильтров, которые делают автомобили крайне шумными, а воздух в городах наполняется выбросами.

Сейчас штраф за такие апгрейды машин составляет всего 500 руб., поэтому в союзе предлагают увеличить его до 30 тыс. руб., а лучше – лишать прав.