Умерла одна из пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

В реанимации умерла одна из пострадавших при ЧП с гранатой в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.

"Несмотря на все принимаемые меры, женщина скончалась 19 января", - сообщает региональный Минздрав.

Всего в учебном центре пострадало 24 человека. Двое из них находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Сети появилось видео взрыва гранаты в здании МВД в Сыктывкаре. Огонь вспыхнул во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке. Пожар не удалось потушить, и он начал распространяться, после чего взорвалась граната.

В СК сообщали, что один из преподавателей учреждения в ходе учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов. Подозреваемый задержан.