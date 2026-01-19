В Свердловской области увеличили единое пособие для беременных и семей с детьми

С февраля семьям с детьми и беременным женщинам в Свердловской области начнут выдавать повышенное единое пособие. Об этом Накануне.RU сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по региону.

"С нового 2026 года повысился размер пособий, который зависит от прожиточного минимума, установленного в регионе. В связи с этим Отделение СФР по Свердловской области в январе в беззаявительном порядке повысило семьям размер единого пособия", - говорится в сообщении.

Речь идет о едином пособии на детей в возрасте до 17 лет, которое сейчас получают более 241 тыс. семей и беременных женщин. Повышенную сумму начнут выплачивать с 3 февраля этого года. Семьям, которые впервые подали заявление на получение единого пособия в январе 2026 года, выплата в новом размере будет произведена в течение пяти рабочих дней с момента одобрения заявления.

Напомним, что для трудоспособных граждан размер выплаты рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума в регионе, а для детей - из регионального детского прожиточного минимума. Теперь выплаты роженицам, обратившимся в медучреждение на ранних сроках беременности, составят от 10 тыс. 219 до 20 тыс. 438 тыс. рублей, а размер единого пособия на детей - от 9 тыс. 94 рублей до 18 тыс. 188 рублей.

Выплаты могут получать семьи, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека, а именно - 18 тыс. 750 рублей.

Подать заявление на оформление или продление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе ОСФР по Свердловской области. Задать вопросы можно в едином контакт-центре по бесплатному номеру: 8 (800) 100-00-01.