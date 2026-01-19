На Среднем Урале два пассажирских автобуса попали в ДТП

В понедельник, 19 января, на Среднем Урале произошло сразу два ДТП с участием пассажирских автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, обе аварии случились в условиях снегопада. Первое ДТП произошло около 11 часов утра на улице Кирова в Березовском. Водитель автобуса ПАЗ маршрута №120 "поселок Октябрьский – Березовский – Екатеринбург" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ", а затем с автомобилем "Лада".

В результате водитель "Лады" с травмами был доставлен в больницу. Находившиеся в автобусе 10 пассажиров не пострадали.

Затем в 12 часов на 201 километре трассы "Екатеринбург – Тюмень" в Талицком районе водитель автобуса "Ютонг" маршрута №766 "Екатеринбург – Талица" не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В салоне находились четыре пассажира, пострадавших нет.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверки. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварий.