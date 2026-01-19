Тюменская область вошла в число регионов с наиболее высоким уровнем преступности

Тюменская область вошла в число 20 российских регионов с самым высоким уровнем преступности. Рейтинг, основанный на данных МВД и Росстата опубликовало РИА Новости.

В 2025 году в Тюменской области было зарегистрировано 153 преступления на 10 тысяч жителей. При этом регион оказался в числе немногих, где количество преступлений за год выросло — на 4%. Число тяжких и особо тяжких преступлений составило 45,7 на 10 тысяч человек, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В общем рейтинге от самого низкого к самому высокому уровню преступности Тюменская область заняла 68-е место из 85.

Другие регионы Уральского федерального округа расположились выше: Ханты-Мансийский автономный округ — на 53-м месте, Ямало-Ненецкий автономный округ — на 36-м, а самой безопасной в УрФО стала Свердловская область, занявшая 29-ю позицию.

Самым безопасным регионом России в 2025 году, по данным рейтинга, стала Чеченская Республика, а самый высокий уровень преступности зафиксирован в Республике Карелия.