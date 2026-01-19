СК проверит сообщения об отсутствии воды в ряде городов и поселков Ростовской области

Следователи организовали проверку данные об отсутствии воды у жителей нескольких населенных пунктов в Ростовской области.

Как сообщает СУСК России по региону, в СМИ появилась информация о том, что в течение нескольких дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов области продолжают оставаться без водоснабжения в связи повторным порывом трубопровода.

До этого в подмосковном Чехове из‑за аварии на теплотрассе 4 тыс. жителей остались без отопления и горячей воды. Авария произошла еще 17 января, и глава города Михаил Собакин обещал, что аварийно-восстановительные работы завершатся в тот же день. Однако 18 января работы продолжились.