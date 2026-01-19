Роспотребнадзор проверяет сеть кофеен DUO в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверяет сеть кофеен DUO в Екатеринбурге, на отравление в которых жаловались местные жители.

"С 17 января 2026 г. специалисты Роспотребнадзора обследуют кофейни и цеха сети с отбором проб для лабораторных исследований. Выводы будут сделаны после получения результатов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на плохое самочувствие посетители сети жалуются с прошлой недели. Из отзывов в социальных сетях следует, что пострадавших после посещения кофейни тошнило, а у кого-то и вовсе якобы были диарея с рвотой. Одной из посетительниц якобы поставили диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит", когда она обратилась к врачу после посещения кофейни.

Как ранее передавала "КП-Екатеринбург" слова сотрудницы одного из ТЦ, где располагается точка DUO, сами сотрудники свои напитки не пьют, как и другие работники ТЦ. При этом, они якобы "все на панике и в шоке", но что происходит внутри их кофейни не рассказывают. В DUO также заявили, что проводят внутреннюю проверку.