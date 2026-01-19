Тюменская область отправила первую в этом году гуманитарную помощь в Белгородскую область

Тюменская область отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область – первую в этом году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Александр Моор отметил, что приграничный регион продолжает подвергаться регулярным атакам вражеских беспилотников. Под ударами, в том числе, энергетическая инфраструктура. Возникают перебои с теплом и водоснабжением, страдают мирные жители.

Моор подчеркнул, что в такой ситуации поддержка особенно важна.

"В сборе помощи участвовал весь регион. Включились жители городов и сел, предприятия, общественные организации. Пункт сбора, организованный в штабе общественной поддержки "Единой России", пополнялся ежедневно. Такая работа ведется на постоянной основе. С 2022 года силами Тюменского регионального отделения партии в пострадавшие и приграничные регионы направлено более 620 тонн гуманитарных грузов. Дело нужное и по-настоящему важное. Благодарю однопартийцев и всех, кто не остается в стороне и помогает людям", - заявил Александр Моор.