Для россиянок мужчина, живущий с родителями, является "рэд флагом" - опрос

Россияне в среднем покидают родительский дом и начинают самостоятельную жизнь в 21 год, по крайней мере, они сами заявляют об этом. Это раньше, чем в странах Европы, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи ВЦИОМ отмечают, что эта средняя цифра сохраняется и почти не меняется из поколения в поколение, но в последнее время все же наметился тренд на более позднее взросление: среди "поколения цифры" четверо из десяти респондентов продолжают жить с родителями.

Нормальным россияне считают уходить в самостоятельную жизнь в тот же 21 год.

"На фоне общественных ожиданий к ранней самостоятельной жизни совместное проживание с родителями в зрелом возрасте (30-40 лет) становится "красным флагом" для отношений, прежде всего в глазах женщин. Подавляющее большинство из них такого мужчину, даже симпатичного и интересного, не рассматривает как партнера для отношений. Причем чем моложе женщины, тем жестче этот фильтр, именно самыми молодыми поколениями совместная жизнь мужчины с родителями воспринимается как почти безусловный стоп-фактор для отношений", - сообщили социологи.

Для мужчин же женщина, живущая с родителями в 30-40 лет не выглядит подозрительно.

Те, кто рано (до 24 лет) отделился от родителей, значительно строже оценивают потенциальных партнеров, продолжающих жить с семьей.