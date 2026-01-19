19 Января 2026
Образование В России
Введение оценок по поведение прямо противоречит закону об образовании - юрист

Прокт приказа Минпросвещения РФ о введении оценок по поведению в школах противоречит федеральному закону об образовании. Такое юридическое заключение дал доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский.
Как сообщалось, оценки за поведение будут выставлять всем школьникам с 1-го по 11-й классы с 1 сентября 2026 года. Ключевыми критериями оценивания являются соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие и учебная активность. Апробация этого идет с начала текущего учебного года, в ней принимают участие 89 школ из семи регионов. С нового года эксперимент планируется распространить на всю страну.

Вифлеемский отмечает, что это уже не первая попытка ввести оценки по поведению. Последняя была в 2025 году, и новый проект почти в точности повторяет старый и содержит те же недостатки юридико-технического оформления. Так, статья 28 Закона об образовании определяет компетенцию, права, обязанности и ответственность образовательных организаций, среди которых нет компетенции устанавливать оценки за поведение. Как она может быть введена приказом ведомства вопреки федеральному законодательству?

Кроме этого, в части 3.1 статьи 43 того же закона, которая была введена в самом конце 203 года, четко определен перечень лиц, которыми осуществляется контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения. Там тоже отсутствуют полномочия школы по выставлению оценок за поведение. А часть 4 той же статьи устанавливает исчерпывающий перечень ответственности, которая может быть возложена на обучающихся: замечание, выговор, отчисление.

"Полномочия придумывать установление неких оценок за поведение законом Минпросвещения не предоставлены. Следовательно, ведомство, при издании проекта приказа, вышло за пределы компетенции, определенной законом", - указывает юрист.

Он считает, что ведомство просто не хочет решать крайне актуальную проблему обеспечения дисциплины в школе, отделываясь приказом, который лишь возложит на учителей дополнительную бюрократическую нагрузку. Этот вопрос уже обсуждался 16 апреля 2025 года на круглом столе, организованном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, и в результате обсуждения участники пришли к единому мнению, что внедрение оценки за поведение в школах не нужно.

"Отзывайте проект приказа, созванивайтесь с Вифлеемским, обсуждайте, как выходить из ситуации, когда вы вновь прилюдно уселись в лужу", - призывает чиновников Минпросвещения учитель информатики Михаил Богданов.

Теги: поведение, оценка, школа, образование


