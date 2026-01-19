Названы самые высокооплачиваемые вакансии за 2025 год

Вакансия бурильщика оказалась самой высокооплачиваемой в 2025 году – в среднем таким специалистам предлагали зарплату в 179 тыс. руб. (+42% за год). На втором месте – операторы станков (172 тыс. руб. в месяц, +59% за год). Замыкает тройку лидеров токарь также с 172 тыс. руб., таковы данные сервиса "Авито Работа".

На четвертой строчке — вакансия сортировщика: 161 тыс. руб. (+53% за год).

Замыкает пятерку лидеров вакансия фасадчика, где средние зарплатные предложения выросли на 19% и составили 156 тыс. руб. в месяц.

"Рост зарплатных предложений по рабочим специальностям отражает запрос рынка на квалифицированных сотрудников и усиливающуюся конкуренцию за кадры на фоне рекордно низкой безработицы. Рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокую точность — в промышленности, строительстве и добывающих отраслях. Среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями год к году сильнее всего выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд", - прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" сервиса "Авито Работа" Андрей Кучеренков.