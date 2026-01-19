19 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Делягин и Хазин дали высокую оценку Мишустину за 6 лет работы

Экономист Михаил Хазин и его коллега зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высоко оценили работу Михаила Мишустина на посту председателя Правительства, назначение которого состоялось ровно шесть лет назад.

Они отметили, что на долю Мишустина выпал сначала ковид, а потом СВО, то есть то, что он него никак не зависело. Но он справился со всем этим хорошо. Мишустин сумел вывести экономику в состояние роста, хотя ему мешали, считает Хазин. ЦБ осуществил девальвацию рубля и задрал ключевую ставку. Но Правительство приложило огромные усилия, чтобы оборонная промышленность продолжила работу, а в стране хотя бы на минимальном уровне продолжился инвестиционный процесс.

Правда, для малого и среднего бизнеса наступили тяжелые времена, так что эксперты даже начали говорить о надвигающемся коллапсе. Но Мишустин нашел какие-то рычаги, и сейчас эксперты говорят, что ситуация разрядилась. В плюс Мишустину можно поставить то, что он не участвует в политических разборках, а также постоянно увеличивает государственные инвестиции в экономику, вопреки позиции либералов.

"Да, этот источник ограничен, да, он не может обеспечить полноценное импортозамещение, но только благодаря ему наша экономика держится в условиях санкций и внутреннего вредительства", - пишет Хазин.

Делягин также отмечает заслуги Мишустина, работающего в условиях беспрецедентных санкций. Он сумел сохранить стабильность и управляемость социально-экономической системы. Россия стала бесспорным мировым лидером в деле цифровизации государственного управления.

"Платформенный характер госуправления так повысил эффективность использования бюджетных средств, что точечное предоставление их и разнообразных льгот позволило во многом компенсировать разрушительность либеральной финансовой политики и западных санкций", - считает Делягин.

Из других плюсов Мишустина: создание системы ответственности членов правительства, контроль за поручениями, упорядочение институтов стимулирования экономического развития, создание системы гибкого и многоуровневого стратегического планирования.

По официальным данным, за шесть тяжелейших лет ВВП вырос на 11%, промышленное производство – более чем на 16%, инвестиции в основной капитал – почти в 1,4 раза. Делягин считает это красноречивым свидетельством хорошей работы Правительства Мишустина.

Теги: мишустин, хазин, делягин, экономика


