У Натальи Поклонской по должности нет полномочий проводить личные приемы граждан

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская заявила, что у нее нет полномочий проводить личные приемы граждан. При этом Поклонской постоянно пишут люди в сложных жизненных ситуациях, просят совета и помощи.

"К сожалению, как вы знаете, сейчас у меня нет полномочий проводить личные приемы, но я не могу оставить ваши вопросы без внимания. Я хочу помочь как можно большему количеству людей. Лучший способ сделать это — разобрать конкретные примеры и на их основе рассказать, как действовать в рамках закона и здравого смысла. Я планирую провести прямой эфир "ВКонтакте" посвященный разбору ваших обращений", - сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

"Самые характерные случаи мы разберем в эфире, где я дам пошаговые алгоритмы действий. Моя цель — чтобы у каждого из вас был четкий план. Давайте совместными усилиями создадим своего рода "пособие" для тех, кто оказался в похожей жизненной ситуации. Ваша история может помочь не только вам, но и сотням других людей, ищущих выход из трудной ситуации!" – сообщила экс-прокурор Крыма.

Поклонская с июня 2022 года занимает должность советника генерального прокурора Российской Федерации. В этой роли она занимается внутренней работой в органах прокуратуры. После вступления в должность Поклонская заявила, что прекращает активность в соцсетях, хотя позже вернулась к ней.