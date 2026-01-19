Путина пригласили войти в состав в "Совет мира" по Газе, который создал Трамп

Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной", - заявил представитель Кремля.

О формировании этого совета недавно сообщал президент США Дональд Трамп. Он будет состоять из 12 авторитетных мировых политиков, дипломатов, общественных деятелей. Ожидается, что его состав будет объявлен в ближайшие дни.

Выступая в воскресенье на борту президентского самолета, Трамп заявил, что в состав "Совета мира" войдут "самые важные лидеры самых важных стран", хотя и не назвал их имен.