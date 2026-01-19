19 Января 2026
Экономика В бывшем СССР Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов на встрече с Президентом Беларуси обсудил перспективы расширения сотрудничества

Александр Соколов возглавляет делегацию Кировской области, которая работает в Республике Беларусь. В составе делегации во главе с губернатором председатель Законодательного Собрания Роман Береснев, члены правительства Кировской области и руководители предприятий региона. 

В рамках рабочей программы визита главным событие стала встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"У нас с Кировской областью теплые отношения, и дело не только в товарообороте, по которому хорошие темпы роста – у нас в Минске одна из площадей носит имя вашего земляка Владимира Ванеева. Несмотря ни на какие санкции, надо ориентироваться на интересы наших предприятий, надо создавать свою продукцию. Вы знаете нашу технику, мы выпускаем ее на разных видах топлива, в том числе электромобили и электробусы. Другое направление для сотрудничества - производство торфа и использование древесины. Мы уделяем особое внимание сельскому хозяйству. Готовы делиться нашим опытом", - заявил на встрече с губернатором Александром Соколовым глава Белоруссии.

Александр Соколов в ходе встречи подчеркнул, что для Кировской области белорусские предприятия являются надёжными партнёрами. 

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Мы приехали с большой бизнес-миссией – с конкретным портфелем предложений и по вхождению белорусского бизнеса на территорию Кировской области, и по представлению нашей продукции, которая может быть использована в работе белорусских предприятий", - отметил Александр Соколов. 

В числе вопросов, которые стали предметом обсуждения - перспективы реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве и промышленности. 

"Ведущим направлением в экономике Кировской области является обрабатывающая промышленность. У нас есть флагман этой промышленности – Омутнинский металлургический завод, который производит лифтовые направляющие. Такой завод на постсоветском пространстве уникален, он один. И думаю, что и машиностроительные заводы в Гомеле и Орше, и Могилевский лифтовый завод могли бы работать именно на наших комплектующих", – предложил губернатор Кировской области.

В сфере сельского хозяйства Александр Соколов обозначил приоритет в части развития переработки продукции. Как отметил глава региона, Кировская область – северный регион, но при этом занимает 5  места в России по производству молока.

"Мы нацелены на сотрудничество с конкретным белорусским предприятием и предлагаем построить белорусский завод на территории Кировской области", – сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Еще одним направление развития сотрудничества Президент Республики Беларусь и губернатор Кировской области обозначили гуманитарную сферу и вопросы патриотического воспитания молодежи. 

Завершая рабочий диалог, Александр Соколов поблагодарил главу Беларуси за конструктивный подход к развитию связей с Кировской областью.

