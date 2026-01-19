В России опубликуют переписку Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна

Вскоре в России опубликуют переписку лидеров СССР и Китая Иосифа Сталина (1878-1953) и Мао Цзэдуна (1893-1976).

"С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы", - сказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

