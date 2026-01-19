Волонтерский центр Алексея Вихарева помог прибраться в екатеринбургском храме перед Крещением

Волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева помогли прибраться в Храме святителя Иннокентия Московского перед Крещением. Об этом в своих соцсетях рассказал сам депутат.

По его словам, еще на прошлой неделе активисты убрали новогоднюю елку, после чего организовали небольшой косметический ремонт, отремонтировали мебель, помыли бочки и сделали другие дела по поручениям настоятеля.

"Общими усилиями мы преобразили пространство, атмосфера храма наполнилась особым уютом в преддверии великого праздника Крещения!" - написал Алексей Вихарев.

Волонтерский центр депутата часто помогает свердловским храмам. В сентябре он помог с открытием церковного музея в Крестовоздвиженском Храме в Нижних Сергах, а в ноябре объявил, что поможет с благоустройством Храма напротив "Екатеринбург-Арены".