Пьяная женщина умерла на могиле Виктора Цоя в Петербурге

47-летняя петербурженка умерла на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище.

Поздним вечером женщина в компании друга и подруги пришла на могилу лидера группы "Кино", компания уже была в нетрезвом состоянии, распитие алкоголя продолжилось.

В какой-то момент выпившей стало плохо, она упала с лавки на землю и скончалась. Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти петербурженки, передает Shot.

Это первый известный случай смерти на могиле Виктора Цоя. Ранее на этом месте происходили другие инциденты, например, в 2017 году группа поклонников жестоко избила мужчину, который сделал им замечание за громкое пение, а в 2016 году недалеко от могилы Цоя было зарегистрировано убийство из-за кражи сумки.

Богословское кладбище, где похоронен Цой, известно тем, что привлекает поклонников музыканта, некоторые из которых ведут себя неадекватно, особенно в состоянии алкогольного опьянения.