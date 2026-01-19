ЕС может запретить США использовать военные базы в регионе из-за ситуации вокруг Гренландии

Европейские страны в ответ на ситуацию вокруг Гренландии могут запретить США использовать военные базы в регионе, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что крайней мерой стало бы ограничение или прекращение использования США военных баз по всей Европе. Утверждается, что такой шаг может побудить Дональда Трампа вывести американские войска с континента.

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу.

Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными. на остров Нстали прибывать военные из европейских стран, однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что это не повлияет на планы Трампа.