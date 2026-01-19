19 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура вынудила власти Сысерти прекратить трудовые отношения с первым замглавы Сергеем Воробьевым

Прокуратура через суд обязала власти Сысерти прекратить трудовые отношения с первым замглавы города Сергеем Воробьевым. Причиной стала проверка исполнения им законодательства о противодействии коррупции, по итогам которой ведомство решило, что чиновника надо уволить в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что в марте 2023 года Воробьев и его супруга заключили договор купли-продажи земельного участка и жилого дома на нем с лицом, с которым ранее у пары "имелось служебное взаимодействие". При этом, стоимость недвижимости была занижена.

Выяснилось, что еще в 2019 году Воробев заключил муниципальный контракт на реконструкцию автодороги на сумму свыше 34,9 млн рублей с организацией, одним из учредителей которой является компания, участник которой и есть продавец объектов недвижимости. Более того, в 2023 году супруга Воробьева была трудоустроена в организацию, учредителем которой является продавец.

Прокуратура уверена, что при заключении договора купли-продажи Воробьев не мог не знать о трудоустройстве своей супруги, а также о том, что с продавцом он уже взаимодействует в рамках исполнения служебных обязанностей. Будучи первым замглавы Сысертского муниципального округа, именно он принимал решения о соответствии данных объектов недвижимости требованиям законодательства. Поэтому, еще до заключения договора купли-продажи, он должен был направить представителю работодателя уведомление о возможном возникновении конфликта интересов.

Межрайонная прокуратура главе Сысертского муниципального округа внесла представление. Однако, на сторону чиновника встали комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Тогда ведомство обратилось уже в городской суд с исковым заявлением к градоначальнику и комиссии, но и здесь решение было вынесено в пользу Воробьева.

Прокуратура проявила принципиальность в отстаивании правовой позиции и обратилась с апелляцией, но уже не в Сысерть, а в Екатеринбург - в Свердловский областной суд. Последний согласился с доводами надзорного ведомства, признав бездействие главы Сысертского муниципального округа и решение комиссии незаконными, возложив на главу Сысертского муниципального округа обязанность прекратить трудовые отношения с первым заместителем главы Сергеем Воробьевым в связи с утратой доверия.

Судебный акт вступил в законную силу.

Теги: Сысерть, Сергей Воробьев, прокуратура, утрата доверия


