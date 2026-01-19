Астраханские школьники и студенты сражались за звание лучших на фестивале БПЛА

"Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу: Россия должна стать лидером в сфере беспилотной авиации к 2030 году. И поддерживать молодых талантов – стратегически важно", - напомнил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Проект «Лукоморье БАС» реализуется в регионе уже во второй раз в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Для участников прошли мастер-классы, лекции экспертов и практикумы. Соревновательная часть включала в себя скоростные гонки дронов, командные игры и виртуальные полеты на профессиональных симуляторах.

"Фестиваль помогает юным астраханцам определиться с будущей профессией. Многие из них делают выбор в пользу технических специальностей и планируют поступать в вузы и сузы, где есть направления, связанные с беспилотными технологиями. Ребята, спасибо за активность! За вами – будущее!", - подчеркнул Игорь Бабушкин.