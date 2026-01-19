В Свердловскую область придут морозы до -43 градусов

На этой неделе в Свердловской области ожидаются сильные морозы. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, северный циклон опустится в центр европейской территории России, а его вертикальная ось вращения сильно наклонена в сторону Свердловской области.

"Сибирский холод уже завтра начнет продвигаться на запад, захватывая вначале крайний север области, а 21 января, с ослаблением влияния циклона, большую ее часть. Наиболее крепкий мороз -32-37 градусов, местами до -40-43 градусов ожидается 22-23 января", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что в первую рабочую неделю нового года на Среднем Урале было существенное похолодание. В регион приходили 30-градусные морозы.