Трамп собирается "убрать российскую угрозу" от Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении "убрать российскую угрозу" от Гренландии. По мнению Трампа, последние два десятилетия эта угроза постоянно висит над островом, но Дания, якобы, ничего с этим не делает.

"НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны убрать российскую угрозу от Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!".

Трамп уже неоднократно заявлял о существовании угрозы захвата острова Россией или даже Китаем, если этого не сделают США.

На прошлой неделе посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия не претендует и не собирается претендовать на остров Гренландия: "Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории". Посол также отметил, что и в самой Дании не считают, что Россия угрожает Гренландии.

Между тем, Белый дом решил попытаться принудить Европу отдать Гренландию экономическим давлением. Он объявил о введении ввозных пошлин на ряд европейских товаров. Они будут действовать до того момента, пока не состоится сделка по передаче острова Америке. Повышенная ставка (25% с 1 июня) вводится на ввозимые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии.