СК: 20 сотрудников БФУ участвовали в коррупционной схеме на 35 млн рублей

В преступную схему руководства Балтийского университета им. Канта по присвоению и растрате средств были вовлечены 20 сотрудников вуза. Об этом ТАСС сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

Напомним, ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали в июле 2024 года.

"С декабря 2019 по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых", - сказал Канонеров.

Ранее в СК сообщили, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые "благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников" присвоили свыше 18 млн рублей.

В прошлом году сообщалось, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина попали под еще одну "уголовку". Речь идет о новом эпизоде растраты денег. Уголовные дела соединены в одно производство. По всем делам сумма ущерба, причиненного университету, составила 40,9 млн рублей, заявляли в СК.