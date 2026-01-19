19 Января 2026
Общество Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук стал участником первого Круглого стола мэров России и Китая в Харбине

"В составе делегации ВАРМСУ принял участие в первой встрече мэров городов России и Китая", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Основными темами обсуждения стали: строительство «умных» городов, развитие туристического потенциала стран-соседей, укрепление экономического сотрудничества между приграничными городами.  

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Первая встреча мэров российских и китайских городов была организована ВАРМСУ. Российская делегация под руководством сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой участвовала в тематических заседаниях, посвященных вопросам развития городской инфраструктуры, комплексной городской реновации, сохранению историко-культурного наследия и охране окружающей среды.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

«В ходе деловой поездки мы рассматривали практики городов России и Китая. Мы работаем для жителей наших городов. Представленные здесь практики можно брать на реализацию в наших муниципалитетах. Благодарю Ирину Михайловну Гусеву, сопредседателя ВАРМСУ, за организацию этой встречи. Подобные встречи полезны и плодотворны, дают возможность и новый импульс для развития международного сотрудничества на уровне муниципалитетов», - поделился впечатлениями мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Также российская делегация посетила Фестиваль снега и льда, где победителями в этом году стали хабаровчане.

 

