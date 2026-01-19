19 Января 2026
За рубежом
Фото: kremlin.ru

Фицо возмущен европолитиками-хамелеонами

Те самые лидеры ЕС, которые еще в прошлом году запрещали и осуждали любые контакты с Россией, теперь обсуждают возобновление диалога с Москвой и даже делают весьма комплиментарные заявления в адрес России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении.

Он напомнил о своем визите в Москву на День Победы в 2025 году, который вызвал тогда недовольство в Европе. Фицо прибыл в Москву вопреки угрозам Еврокомиссии, которые он назвал "шантажом". В частности, глава евродипломатии Кая Каллас предупреждала, что в ЕС этот визит Фицо воспримут всерьез, так что он должен хорошо подумать, прежде чем ехать. Словацкий премьер заявил тогда, что Брюссель ему не указ. Теперь же еврочиновники и европолитики "передумали" и говорят о необходимости говорить с Россией, а сама Кая Каллас грозится запить с горя из-за такого количества проблем, с которыми она не знает, что делать. На самом деле это несамостоятельные фигуры.

"Но мы не брюссельские попугаи и давно выражаем собственное, суверенное мнение о конфликте на Украине. В контексте других важных международных событий я четко заявил о мирной позиции Словакии", — подчеркнул Фицо.

В отличие от Европы, в США проявляют интерес к позиции Словакии в отношении Украины, отметил он.

На фоне обострения противоречий между ЕС и США и европейские политики стали говорить о восстановлении отношений с Россией. Накануне такую надежду выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, вспомнив, что это крупнейший сосед Западной Европы. Более того, Россия была даже названа европейской страной. В западных СМИ пишут, что изменение риторики Мерца вызвано тяжелой ситуацией в немецкой экономике. И он не просто так признал, что Германия ошиблась, отказавшись от ядерной энергетики. Возможно, Мерц вспомнил о российских энергоресурсах.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил готовность возобновить диалог с Россией, сказав, что намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал это заявление Макрона как игру на публику. Если у Франции есть конкретные деловые предложения, то их нужно предлагать, а не говорить об этом перед журналистами, подчеркнул Лавров.

В Кремле отмечают, что готовы к восстановлению контактов, но на равноправной основе.

Словакия, Европа, Фицо


