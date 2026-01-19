19 Января 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье перед судом предстанет владелец кафе в котором отравились 87 человек

В Прикамье перед судом предстанет владелец кафе, продукцией которого отравились 87 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Местного жителя 1992 года рождения обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Установлено, что бизнесмен является владельцем трех кафе в Кунгуре. С 29 января по 30 января 2025 года он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заражение граждан. В результате приема в пищу продукции кафе обвиняемого 87 потребителей обратились за медицинской помощью. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.

Среди нарушений было отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе и местах их хранения, обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным расследование уголовного дела по данному факту было поставлено на контроль. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

Следователями выполнен значительный объем работы, допрошено свыше 50 свидетелей, признаны и допрошены потерпевшими 87 человек, проведены осмотры мест происшествия и обыски, в ходе которых изъята документация и иные объекты, назначено и проведено 88 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: кафе, отравление, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

