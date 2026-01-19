Российские Ил-114-300 и SSJ впервые представят за рубежом

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") впервые представит на зарубежной площадке свои новейшие региональные самолёты.

Речь идёт об Ил-114-300 и импортозамещенном "Суперджете". Дебют отечественных лайнеров состоится на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хадарабаде.

"Суперджет" выставят на статической стоянке в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии. Самолёт построен по серийным технологиям, оснащён российскими системами и агрегатами. На машине стоят отечественные двигатели ПД-8.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 также покажут с установленным пассажирским салоном. Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями Объединенной двигателестроительной корпорации – ТВ7-117СТ-01. Лайнер поучаствует в лётной программе выставки, сообщает ОАК.