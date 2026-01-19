19 Января 2026
Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Украина вынуждена перейти к ужесточению экономии электроэнергии

На Украине, в том числа в Киеве и Киевской области, тяжелейшая ситуация в энергетике. По данным "Укрэнерго", именно в Киеве и области, где уже введен режим чрезвычайной ситуации, наиболее сложное положение. Об этом говорят заявления киевских официальных лиц.
Хотя большинство домов в Киеве уже формально с отоплением, но фактически без тепла - в квартирах не больше 15 градусов. А отключения электроэнергии длятся по много часов, так что включения света являются скорее непродолжительными эпизодами на фоне полублэкаута.

Украина вынуждена перейти к новому режиму отключений света, при котором электроснабжения у людей может не быть более 16 часов в сутки, сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, сейчас в Киеве на каждые 3 часа со светом приходится 10 часов без света, то есть электроэнергия есть не более 25% времени. И он не может пока прогнозировать улучшение. В Киеве до сих пор применяются аварийные отключения, возвращение к плановым отключениям произойдет только после стабилизации энергосистемы.

Недавно депутат Рады Александр Федиенко заявил, что есть угроза каскадного эффекта, когда энергосистема просто обрушится, а на восстановление потребуется много времени.

Как говорит аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук, ВС РФ удалось разрушить "киевское энергетическое кольцо", когда Киев берет электроэнергию от городских ТЭЦ, Трипольской ТЭС и, по выделенным линиям, от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Всего общая генерация электроэнергии на Украине сейчас составляет максимум 10 гигаватт вместо 14. За последние месяцы выбита почти треть генерации. Но это в среднем. В Киеве, например, не хватает почти 70% энергии. Это вызвано и тем, что Киев много лет застраивался с нарушением строительных норм и правил подключения новых домов к электросетям, поэтому сейчас нагрузка на сети чуть ли не вчетверо выше допустимой.

Украинские эксперты делают разные прогнозы, надеясь на весеннее потепление и снижение дефицита электроэнергии, но все оговариваются, что ничего невозможно предсказать точно, так как удары ВС РФ по энергетическим объектом, используемым в интересах ВСУ, могут повториться. Однако все сходятся во мнении, что многочасовых отключений света наверняка не избежать еще долго и рассчитывать на серьезное облегчение до конца военного конфликта не стоит.

Накануне директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко посоветовал тем жителям Киева, у кого уже неделю нет отопления, выезжать из города, потому что в ближайшее время оно точно не появится, а на улице морозы. Ранее с таким призывом выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Теги: украина, энергетика, электроэнергия


