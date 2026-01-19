Зумеры скупают дешевые квартиры в Заполярье

Воркута, Мурманск и Новый Уренгой переживают бум на рынке недвижимости: в Заполярье со всей России перебираются молодые люди в возрасте 20-30 лет. Они покупают недорогие квартиры или берут их в длительную аренду за копейки (по сравнению с ценами в центральной части страны) и работают удаленно, пишет Telegram-канал Baza.

Так, риэлторы из Воркуты рассказывают, что тренд на переезд в город зумеров наблюдают уже третий год. Больше всего покупателей из новых регионов. Другая категория покупателей – свежеразведённые люди. Купить двухкомнатную квартиру можно от 200 тыс. руб., а снять на месяц – за 9-30 тыс. руб.

В Мурманске двухкомнатная квартира от 40 кв. метров будет стоить уже от 3 млн руб., однушка – от 1,5 млн руб. Переселенцев больше всего из Крыма, Челябинска, Москвы и Петербурга. Рынок длительной аренды также укрепился: из-за большого туристического потока и приезжающих молодых военных и учёных.

Самые высокие цены на недвижимость в Новом Уренгое: однокомнатная квартира стоит от 4 млн руб., ее аренда обойдется примерно в 40 тыс. руб. в год. Риэлторы говорят, что город пользуется популярностью у переселенцев из-за многочисленных программ поддержки и льгот для молодых семей. Сюда едут из Сибири, Краснодара, Ставропольского края.