Минтранс не будет компенсировать ущерб от "Ковра", "расстилаемого" в аэропортах

Министерство транспорта России не собирается компенсации авиакомпаниям ущерб, который может возникнуть от введения в аэропортах страны плана "Ковёр".

Министерство не ставит вопрос о компенсации ущерба, но старается поддерживать компании с точки зрения других приоритетов, сказал Никитин в интервью ТАСС.

Режим "Ковёр" обычно вводят, когда есть угроза атаки беспилотников на тот или иной город. В это время аэропорты ограничивают прием и выпуск рейсов.