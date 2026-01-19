Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы

Суд приостановил на 90 суток работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в своем Telegram-канале.

В ходе заседания установлено, что 15 января 2026 в ходе эпидемиологического расследования в акушерском стационаре № 1 ГАУЗ "НГКБ № 1 имени Г.П. Курбатова" выявили нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению.

Напомним, с начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).