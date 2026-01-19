Часть новосибирского Академгородка осталась без электричества в 30-градусный мороз

В новосибирском Академгородке около 30 зданий остались без электричества из-за аварии на подстанции "Научная". В городе сейчас около 30 градусов ниже нуля. Обесточены оказались здания НГУ и корпуса Технопарка, передает "Business FM-Новосибирск". Также сообщается, что блэкаут затронул часть микрорайона "Щ" и научные институты. Несколько зданий остались без холодной воды.

Telegram-канал "Сибирский экспресс" сообщил о перебоях с электричеством на нескольких центральных улицах города. Учащихся одной из школ отпустили домой.

В администрации Советского района Новосибирска, в состав которого входит Академгородок, сообщили: "В связи с аварийной ситуацией на сетях ФГУП "УЭВ" произошло отключение электроэнергии в Верхней зоне и микрорайоне Щ Академгородка. Тепловые станции работают в обычном режиме. В настоящее время аварийная бригада приступила к устранению дефекта. Ситуация находится на контроле администрации Советского района".