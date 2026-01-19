В "Ростехе" спрогнозировали рост спроса на дроны-камикадзе на 400%

В "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию "Ростех") полагают, что вскоре – в 2030 г. – спрос на дроны-камикадзе вырастет на 400%.

"По нашим прогнозам, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%", - приводит ТАСС слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева в преддверии международной выставки по беспилотным системам и тренажерам UMEX 2026, которая пройдет в Абу-Даби.

Иных деталей он не привёл.