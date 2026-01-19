Сенегал во второй раз выиграл Кубок африканских наций по футболу

Сборная Сенегала по футболу во второй раз выиграла Кубок африканских наций.

В финальной встрече сенегальцы обыграли хозяев турнира, сборную Марокко. Решающий матч получился скандальным.

На 90-й минуте основного времени судья отменил гол Сенегала, а на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму поставил пенальти в пользу Марокко. Возник конфликт и сборная Сенегала в знак протеста покинула поле, вернувшись только спустя несколько минут.

Лучший бомбардир турнира Браим Диас безобразно воспользовался своим шансом, исполнив пижонскую "паненку": голкипер Эдуар Менди поймал мяч в центре ворот.

В итоге единственный мяч забил на 94-й минуте игры Папа Гуйе.

Для сборной Сенегала это вторая победа на Кубке африканских наций, последний раз побеждали в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир только в 1976 году.