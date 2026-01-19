Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за открытие трех интим-салонов

29-летняя жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию занятия проституцией. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняемая открыла в городе три интим-салона, замаскированные под массажные салоны.

В ходе дознания было установлено, что екатеринбурженка использовала подставное юридическое лицо, чтобы арендовать три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. В интернете она набрала девушек на должности администраторов и "мастеров массажа", а после разместила в сети объявления с анкетами "мастеров" и рекламой оказываемых услуг. С полученного дохода организатор забирала 50%, 40% переходило "массажисткам", а 10% - администраторам.

До полиции сведения о сомнительных салонах дошли от неравнодушных граждан. Сотрудники уголовного розыска организовали оперативные мероприятия, в ходе которых подтвердили информацию об оказании в салона интим-услуг.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ. В салонах проведены обыски и другие следственные мероприятия, собрана доказательственная база. Обвиняемая также признала свою вину и дала соответствующие показания. В настоящее время оконченное уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.