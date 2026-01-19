СК возбудил дело после избиения подростка на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения подростка на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге.

Напомним, накануне катания с горы Уктус закончились разборками: мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился со склона на снегокате и наехал на женщину, из-за чего она упала. Избитому пришлось обратиться в больницу. После этого свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту инцидента на территории горнолыжного комплекса возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье УК РФ "Хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства. Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда здоровью подростка.

На ситуацию уже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и установленных обстоятельствах.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, розыском подозреваемого занимаются сотрудники полиции ОП 13 УМВД по Екатеринбургу из подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные.

"Сыщики анализируют съемки с камер наблюдения, устанавливают возможных очевидцев случившегося. Пострадавший ребенок доставлен в девятую детскую городскую больницу и госпитализирован. Врачи выявили у него перелом и сотрясение. Сейчас он проходит курс лечения. Разбирательство взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области", - отметил полковник Горелых.