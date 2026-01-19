РКН будет фильтровать трафик с помощью машинного обучения

Роскомнадзор планирует в 2026 году потратить 2,27 млрд руб. на внедрение системы фильтрации интернет-трафика с помощью машинного обучения.

Соответствующий пункт включен в план цифровизации ведомства, представленный на рассмотрение правительственной комиссии 26 декабря. Новые алгоритмы на основе ИИ должны усилить действующую систему блокировок — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые ежедневно ограничивают доступ к тысячам сайтов. Планируется заблокировать более 1 млн ресурсов.

Как пояснил Forbes источник, близкий к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, добавление ИИ-проектов в госпрограммы с текущего года стало обязательным. Однако реальная эффективность и целесообразность таких расходов, особенно для борьбы с VPN и зеркалами сайтов, остается под вопросом.

Эксперты полагают, что машинное обучение позволит РКН выявлять запрещенный контент не только по адресам, но и по смысловому содержанию, что усложнит обход блокировок. В РКН от комментариев отказались.

Напомним, для большинства россиян интернет является не развлечением, а базовым и важным инструментом.